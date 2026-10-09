Turismo, Errico (FI): «La Regione sostenga Dmo e Comuni» Il Sannio non chiede corsie preferenziali, ma strumenti adeguati per competere e crescere

“Il Sannio ha tutte le carte in regola per diventare protagonista del turismo campano, grazie ai suoi borghi, alle eccellenze enogastronomiche, al patrimonio culturale e a itinerari come la Via Appia e la Via Francigena. Per trasformare queste risorse in opportunità di crescita e occupazione, occorre rafforzare il sostegno della Regione ai Comuni e alle imprese”. Lo dichiara Fernando Errico, consigliere regionale di Forza Italia, intervenendo sul Programma Annuale Turismo 2026 della Regione Campania. “Le proposte DMO “Sei Valli Sannite” e “S.I.T.U.S. – Sannio Innovativo Turistico e Sostenibile”, ammesse con riserva, rappresentano un’opportunità da non disperdere. La Regione accompagni i promotori nel superamento delle criticità, offrendo il supporto necessario per arrivare al riconoscimento definitivo. Il Sannio ha bisogno di una promozione coordinata, capace di mettere in rete Comuni, imprese e associazioni”. Un altro tema riguarda i finanziamenti ai Comuni per i percorsi turistici, con una dotazione quest’anno di 10 milioni di euro. “E’ fondamentale aiutare soprattutto i piccoli enti locali attraverso assistenza tecnica e procedure più semplici, favorendo progetti condivisi. Serve inoltre una programmazione tempestiva dei bandi e delle graduatorie, possibilmente all’inizio dell’anno. Pubblicarle nel pieno dei mesi estivi, quando molti Comuni hanno già realizzato i propri eventi, significa rendere più difficile una corretta pianificazione. Conoscere per tempo le risorse disponibili permetterebbe alle amministrazioni di organizzare meglio le iniziative e promuovere efficacemente i territori”. Errico richiama anche le opportunità offerte dal turismo lento e dall’ospitalità rurale. “Cammini e cicloturismo devono essere accompagnati da manutenzione, segnaletica, sicurezza e servizi per i viaggiatori. Allo stesso tempo, occorre sostenere le piccole e medie imprese, le aziende agricole e le nuove forme di ricettività, valorizzando le peculiarità dei nostri borghi. Nei prossimi giorni promuoverò un confronto con gli operatori del settore per raccogliere proposte e individuare soluzioni concrete. Il Sannio non chiede corsie preferenziali, ma strumenti adeguati per competere e crescere. Investire nel turismo significa creare opportunità di lavoro, sostenere le imprese e offrire nuove prospettive alle nostre comunità”, conclude Errico.