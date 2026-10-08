Il Benevento Calcio sbarca su WhatsApp "Benevento Calcio Official": sarà un nuovo strumento di comunicazione per i tifosi

Notizie, iniziative, promozioni dello store e aggiornamenti su Prima Squadra, settore giovanile e squadre femminili: un nuovo spazio per seguire tutto il mondo giallorosso.

Il Benevento Calcio annuncia l’apertura del proprio canale ufficiale WhatsApp, “Benevento Calcio Official”, un nuovo strumento di comunicazione pensato per avvicinare ulteriormente la società ai tifosi e rendere più semplice l’accesso alle notizie del club.

Il canale offrirà un racconto del Benevento Calcio a 360 gradi. Accanto agli aggiornamenti sulla Prima Squadra — convocazioni, allenamenti, gare, risultati, interviste e comunicati — troveranno spazio le attività del settore giovanile e delle squadre femminili, per dare visibilità a tutte le realtà che rappresentano i colori giallorossi.

I sostenitori potranno seguire anche le news societarie, gli eventi, le iniziative sul territorio, i progetti sociali e le attività realizzate insieme ai partner del club. Un punto di riferimento per restare informati sulla vita del Benevento Calcio, dentro e fuori dal campo.

Particolare attenzione sarà dedicata alle informazioni utili per i tifosi: apertura delle prevendite, modalità di acquisto dei biglietti, aggiornamenti sugli abbonamenti e appuntamenti in programma. Il canale darà inoltre visibilità alle novità dello store ufficiale, alle nuove collezioni, alle promozioni e alle scontistiche disponibili, riportando di volta in volta condizioni e modalità per usufruirne.

L’apertura del canale si inserisce nel percorso di sviluppo della comunicazione del Benevento Calcio: un ulteriore modo per raggiungere i sostenitori, anche quelli lontani dalla città, e accompagnarli durante la stagione con informazioni provenienti direttamente dalla società.

Come seguire il canale

L’iscrizione è gratuita e richiede pochi semplici passaggi:

1. Aprire il link del canale ufficiale riportato qui sotto.

https://whatsapp.com/channel/0029Vb8yJNg4yltSUTNKLf1C

2. Premere “Segui”.

3. Attivare, se desiderato, le notifiche tramite l’icona della campanella, per ricevere gli avvisi dei nuovi aggiornamenti.

Il canale sarà consultabile nella sezione “Aggiornamenti” di WhatsApp.

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