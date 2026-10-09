Benevento-Cesena, Floro Flores in conferenza: "Sfida da affrontare con cuore" Le parole del tecnico giallorosso in vista del match del Vigorito

Vigilia del match in casa Benevento con i giallorossi che domani sfideranno il Cesena al Vigorito. La squadra vuole dare continuità alle vittorie conquistate contro Verona e Carrarese, come evidenziato da Floro Flores in conferenza stampa: "I rientri sono positivi e mi portano tanti dubbi che fanno sempre piacere. Dispiace per Prisco, la prossima settimana tornerà regolarmente in gruppo. A centrocampo, comunque, ci sono elementi come Mannini, Talia o lo stesso Simonetti che può partire dalla panchina. Gli faccio i complimenti perché è tornato molto bene, spesso dopo simili infortuni trovi calciatori che faticano a rientrare o che tirano dietro il piede. Non abbiamo nessun indisponibile, tranne Prisco. Per me è una bella cosa. Talia? Sta bene. Domani dovrò fare delle scelte e non sarà facile. Questa cosa l'ho detta anche ai ragazzi. Qualcuno dovrà andare anche in tribuna e spero di non toccare il lato umano, mi dispiacerebbe molto. Faccio delle scelte come se le facessi per i miei figli. Sono scelte dure che devo fare. L'anno scorso potevo portarne 26, invece quest'anno massimo 23. Dispiace tanto perché simili regole rischiano di minare i rapporti".

Floro Flores e la lunga sosta

"Avevo chiesto un'amichevole importante e contro il Frosinone ci siamo ben comportati. Riposare così tanto ti porta a rilassarti troppo. Siamo stati fermi troppo tempo in un momento in cui stavamo bene. Sono scelte che purtroppo devono essere rispettate. Verdi? Ha una qualità immensa, ha voglia di riscatto e vuole togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Lo aspettiamo a braccia aperte. Quanto prima sarà al massimo meglio sarà per noi".

Floro Flores non teme la pioggia

"Non faccio le scelte in base al campo, anche perché abbiamo un manto erboso eccellente. La pioggia non comprometterà la partita. Dobbiamo fare la nostra partita con voglia e intensità, sapendo che di fronte abbiamo una grande squadra. Dobbiamo fare forza sui nostri valori".

Le differenze tra Serie B e C

"Sicuramente la qualità dei calciatori è diversa. L'anno scorso avevamo il 75% del possesso palla, mentre in Serie B è diverso perché trovi squadre e allenatori importanti. Sei obbligato a fare un calcio diverso. Dobbiamo metterci testa, cuore e animo. I miei calciatori lo stanno facendo con grande cuore e non posso fare altro che complimentarmi con loro".

Floro Flores punta il Cesena

"Abbiamo di fronte una squadra che rispecchia il suo allenatore. Il Cesena ha il capocannoniere del campionato, ma in generale tutti gli elementi sono forti. Gioca in Serie B da qualche anno con tanti valori. La partita va affrontata con cuore, animo e sacrificio".

La scelta del sostituto di Prisco

"Ho provato anche Verdi al posto di Prisco e mi dà scelta, ma oggi non vedo qualche altro che possa sostituire Prisco se non Talia".

La condizione di Tumminello

"Tumminello è un calciatore importantissimo per noi. Ciò che è successo gli ha fatto vivere un momento difficile e l'ha superato. Adesso è a pieno regime. Si è allenato bene e non è escluso che domani possa giocare. Conosciamo il valore del calciatore ed è troppo importante per noi. Okereke e Cherubini insieme? Certo, può succedere di tutto".

Floro Flores e il modulo

"Il modulo? Si tratta di una formalità per me. A volte bisogna sapersi adattare alla situazione. In questo momento abbiamo trovato una quadra con il 4-3-3, ma cambia davvero poco rispetto al 4-2-3-1. Ho provato anche Tumminello mezzala, giusto per far capire".