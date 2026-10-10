Paolucci nominato coordinatore provinciale di Italia Domani - Marco Rizzi "Una sfida, per l'identità nazionale, la tutela del nostro popolo e per la pace"

Federico Paolucci è stato nominato Coordinatore Provinciale per Benevento, di Italia Domani - Marco Rizzo. "Con grande entusiasmo e soddisfazione - commenta Paolucci - ho accettato l'incarico di segretario provinciale di Italia Domani con Marco Rizzo.

Ringrazio il Coordinatore regionale, Antonio Criscuolo, il responsabile nazionale dell'organizzazione, Alessio Saso, e - naturalmente - Marco Rizzo, con il quale è nato subito un rapporto di dialogo costruttivo.

Sono convinto che, nel panorama asfittico della politica Italiana, il percorso di Marco Rizzo sia l'unica vera novità, che supera lo schema novecentesco della finta contrapposizione destra sinistra, per rilanciare la competizione, oggi e domani più che mai attuale e sentita, tra popolo contro le èlite finanziarie che stritolano classe media e classi deboli.

Una sfida, per l'identità nazionale, la tutela del nostro popolo e per la pace, che vale la pena di combattere con tutte le forze.

Dalla prossima settimana sarò impegnato alla costruzione di questo movimento anche in provincia di Benevento, sebbene già sto ricevendo molti contatti di persone interessate ad aderire.

Credo che l'unica strada oggi praticabile per riportare l'attenzione alla politica e al voto da parte dei cittadini. di tutte le età e di tutti i pregressi percorsi politici, ormnai superati".