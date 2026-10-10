Mastella: "Schlein ingenerosa verso il Centro dimentica storia e matematica Il leader di Noi di centro: se Pd vuole perdere, faccia pure

"Ho stima per Schlein, ma la ingenerosa arroganza verso l'area moderata, è un incredibile autogol politico. Senza centro, Schlein si condanna al ciglio. Nel senso che è già sul ciglio della sconfitta", lo dichiara il segretario nazionale di NdC Clemente Mastella a margine delle dichiarazioni della leader PD alla Festa del Foglio.

"La segretaria Pd è - beata lei - giovane. Ma dimentica la storia e la matematica. La storia perché scorda che l'ultima volta che in Italia il centrosinistra ha vinto è stato con Prodi grazie al Centro. I 534 mila voti del mio Udeur furono decisivi per la maggioranza parlamentare del Professore, così come quelli degli altri centristi dell'allora Unione furono determinanti per la vittoria.

Ignora pure la matematica perché con questa legge elettorale, se regge alla Consulta, vale la logica del 'più uno': con un solo voto in più del 42 per cento scatta il premio. E qui, invece incredibilmente, si giochiccia tra pizzerie e chat a escludere il Centro. Vogliono perdere? Facciano pure!", prosegue il Sindaco di Benevento e leader NdC.

"Il Pd mi fa una guerra assurda e cieca in casa mia, a Benevento. E io ho l'esperienza per capire che più che verso il campo largo si va verso il vicolo cieco, in cui io non mi infilo. Lavoriamo per il Centro, invece, determinante nei fatti e nei numeri. Per ora però ancora troppi personalismi e scarsa voglia federativa e unitaria e su questo dobbiamo essere critici e autocritici. Il Centro c'è ed è decisivo se non si disperde e perde sè stesso, smarrendo la sua forza. Su questo sforzo unitario e federativo ci sto, altrimenti vedo nubi alla mia sinistra", conclude Mastella.

