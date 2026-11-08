Reale nominato commissario provinciale Udc Sannio La nomina ufficializzata da De Poli

“Accetto con grande entusiasmo ed onore la nomina a commissario provinciale dell’UDC partito dove ho iniziato a muovere i primi passi in politica e dove sono stato riconfermato Consigliere Comunale di Benevento nel 2006”.

Così Antonio Reale, ex consigliere comunale di Benevento, commenta la sua nomina a commissario provinciale dell’Udc nel Sannio, formalizzata dal senatore Antonio De Poli.

“I valori cristiani, le idee e i progetti di questo partito sono quelli di cui c’è bisogno in questo particolare momento storico – prosegue reale -, la famiglia al centro, un maggior senso civico, la difesa del ceto medio sono, le cose per cui bisogna impegnarsi, credo che sia sul piano nazionale che locale il nostro partito sarà determinante per la vittoria del centrodestra, infatti sia a livello nazionale che locale saremo attrattori di quel consenso moderato , centrista, cattolico di cui si parla tanto e che noi ci candidiamo a rappresentare”.