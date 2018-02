Nuoto, Pirozzi brillante al Meeting di Portici Buone sensazioni e tanto entusiasmo in vista dei prossimi impegni

Le prime gare del 2018 hanno regalato a Stefania Pirozzi importanti indicazioni. Al meeting " 3^ Trofeo Miglio d'Oro" di Portici, la campionessa campana ha nuotato in casa tra l'entusiasmo dei tanti appassionati presenti. La Pirozzi sta vivendo una fase delicata, da qualche mese si è trasferita a Roma per allenarsi alla corte di Alessandro Mencarelli, e in quella che possiamo definire la “gara di casa” sono arrivate risposte incoraggianti. Era reduce da sei settimane di duro lavoro dove ha alzato i ritmi per completare un'altra fase della sua tabella di preparazione

L'obiettivo principale è arrivare agli Assoluti Primaverili di Riccione in buona forma, ma a Portici la sua nuotata è parsa già convincente. Il cronometro è arrivato a confermare questa tesi relativa alle prove in vasca corta con 1'58''9 nei 200 stile libero e 4'07''5 nei 400.

Due prove che hanno dato morale alla nuotatrice sannita che nel prossimo week end scenderà in acqua nelle gare di San Marino in vasca lunga e poi, per scelta, non andrà ad allenarsi in altura a rifinire la preparazione in attesa dei campionati tricolori e parteciperà alla classica tappa di avvicinamento di Milano che sarà l'ultimo banco di prova prima del grande esame. La Pirozzi ha come principale ambizione in questo 2018 di tornare a buoni livelli soprattutto in un appuntamento importante come gli europei di Glasgow che sono in programma dal 3 all'8 agosto.