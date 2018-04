Nuoto: la Pirozzi può sorridere, seconda piazza nei 400 sl La sannita chiude con una buona prestazione in quella che potrebbe essere la specialità del futuro

Si è chiuso con un buon secondo posto nei 400 stile libero il Campionato Italiano di Stefania Pirozzi. La portacolori del Circolo Canottieri Napoli e delle Fiamme Oro, che aveva vinto i 200 stile libero e la staffetta 4x200, ha confermato il suo feeling con questa specialità. Davanti a lei solo Simona Quadarella (4'06''78 nuovo record italiano), atleta di livello assoluto che ha piazzato il tris dopo aver vinto anche nei 1500 e negli 800. La Pirozzi ha chiuso la sua gara in 4'08''93 migliorando il precedente personale di quasi due secondi.

Un segnale chiaro per il futuro, perché nonostante le non perfette condizioni fisiche che avevano addirittura messo in dubbio la sua presenza ai tricolori, ha confermato che nello stile libero riesce sempre a dare qualcosa in più e nei 400 potrebbero esserci ancora margini di miglioramento. Solo tre mesi fa ci aveva raccontato che dopo questa stagione avrebbe potuto puntare maggiormente su questa gara, ma il momento di farlo sembra essere già arrivato.

Ora la Pirozzi tornerà a casa, proverà a recuperare la forma migliore in vista dei prossimi appuntamenti. Come al solito proverà a presentarsi in buone condizioni al Sette Colli a giugno, gara che ama particolarmente e dove spesso ha tirato fuori il classico coniglio dal cilindro battendo anche avversarie di livello internazionale. Poi attenzione puntata sull'appuntamento continentale di agosto a Glasgow dove andrà a caccia di risposte sul lavoro fatto in questa seconda fase della sua carriera.