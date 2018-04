Tennis: CT San Giorgio sconfitto dal CT Arezzo di Bracciali L'ex azzurro di Davis decisivo nel match vinto dai toscani per 4 a 2

Il CT San Giorgio del Sannio non riesce a conquistare punti nella difficile trasferta contro il CT Arezzo. La squadra del presidente Michele Pepe è stata battuta per 4 a 2. Ko in tre set Daniele Pepe che è stato superato da Naldi (2/6, 6/3, 6/0) e De Maio battuto (6/4, 0/6, 6/2) da Vannutelli. L'ex azzurro di Coppa Davis Daniele Bracciali si è imposto su Roberto Pepe, mentre Antonio Pepe ha vinto contro Cacchiarelli per ritiro dopo che il tennista sannita aveva conquistato col punteggio di 6/0 il primo set.

Nei doppi la collaudata coppia composta da Antonio e Roberto Pepe ha battuto Vannutelli-Acciai 6/0 6/2, ko invece Daniele Pepe e De Maio che sono stati superati per 6/1 6/2 da Bracciali e Naldi. Nel prossimo turno, in programma domenica 20 maggio, Daniele Pepe e compagni ospiteranno il CT Bardolino.