Nuoto: la Pirozzi prepara i Giochi del Mediterraneo La nuotatrice sannita ha partecipato a delle gare in Slovenia in vista dei prossimi impegni

Stefania Pirozzi continua il suo percorso di avvicinamento ai tre grandi eventi a cui sarà chiamata a partecipare durante l'estate: Giochi del Mediterraneo, Trofeo Sette Colli a Roma ed Europei a Glasgow. La nuotatrice delle Fiamme Oro e del Circolo Canottieri Napoli è attualmente a Trieste dove da qualche mese vive con la famiglia e si allena. Dopo i campionati italiani di Riccione, dove ha conquistato la qualificazione agli europei grazie ad un buon 200 stile libero, ha provato soprattutto a recuperare dagli acciacchi, in particolare dalla solita spalla malconcia che le dà fastidio dal 2012.

Nell'ultimo week end ha partecipato a delle gare in Slovenia in vasca lunga, un buon test per allenarsi all'aperto sfruttando la vicinanza dell'evento. La Pirozzi ha interpretato la competizione con enorme serenità e tranquillità nuotando i 400 misti in 4:59, un crono altissimo per i suoi standard, e i 400 stile libero concludendo la sua prova in 4:20. Proprio i 400 stile libero sono la gara su cui potrebbe decidere di puntare per il futuro. Il 2:08''93 nuotato agli italiani le ha permesso di migliorare di ben due secondi il personale, ma c'è ancora margine visto che non ha preparato la specialità.

La sannita avrà un mese di tempo prima di tornare in gara ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona. Stefania tornerà a gareggiare in questa competizione dopo che nel 2013 a Mersin, in Turchia, aveva vinto la medaglia d'oro nei 200 farfalla e con la 4x200 stile libero e l'argento nei 200 misti.