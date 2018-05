CT San Giorgio battuto dal CT Maglie I sanniti sono stati superati 4 a 2 , il 10 giugno sfideranno l'Eur Sporting Club

Si è chiusa con una sconfitta di misura la trasferta del CT San Giorgio del Sannio sui campi della capolista del girone 2 CT Maglie. Il 4 a 2 finale racconta di un match equilibrato ma vinto dalla squadra che aveva avuto meno defezioni. Infatti in casa sannita formazione obbligata ma combattiva con Antonio Pepe monumentale nel battere velocemente per 6/0 6/3 Bellucci. Il secondo singolare riporta il risultato in parità, con Daniele Pepe che dopo una lunga battaglia di quasi tre ore è costretto a cedere per 6/4 al terzo contro Portaluri (2.3) confermando comunque il suo buon momento di forma.

Ko anche Carmine D'Onofrio che è stato superato con un doppio 6/3 dal corregionale Iamunno (2.5). Il 3 a 1 per il CT Maglie si è concretizzato dopo la vittoria di Garzelli per 6/0 6/2 su Roberto Pepe che nulla ha potuto al cospetto del forte 2.2.

Nei doppi Antonio e Roberto Pepe hanno illuso con la bella vittoria contro Bellucci-Fesullo per 7/6 6/1, mentre D'Onofrio e Daniele Pepe sono stati battuti nettamente per 6/3 6/2 dal duo Portaluri-Garzelli che hanno regalato l'itera posta in palio al CT Maglie che così può allungare in classifica a quota 12 punti. Domenica 3 giugno il CT San Giorgio del Sannio resterà ai box per sostenere il turno di riposo che impone il calendario. Gli atleti del presidente Michele Pepe torneranno in campo per l'ultima giornata di campionato il 10 giugno quando ospiteranno l'Eur Sporting Club Roma.