Tennis: CT San Giorgio, caccia alla salvezza nei play out I sanniti sfideranno l'ASD Colombano in un match dove sarà vietato sbagliare

Il CT San Giorgio del Sannio, protagonista fin quei di un cammino sfortunato, va a caccia della salvezza nel campionato di serie B di tennis maschile. Gli uomini del presidente Michele Pepe giocheranno in casa la sfida play out contro l'ASD Colombano: la vincente conserverà la categoria, mentre la squadra che uscirà sconfitta dovrà disputare una doppia sfida andata e ritorno contro il TC Romano.

I sanniti vogliono centrare subito l'obiettivo dopo aver perso, proprio all'ultima giornata di campionato, la possibilità di agguantare un posto nei play off per eguagliare il risultato ottenuto nel 2017. L'incontro, come al solito nel torneo di B maschile vedrà andare in scena quattro singolari e due doppi e l'inizio dei match è fissato per domenica mattina alle 10:00 sui campi in terra rossa del CT San Giorgio.

La squadra lombarda arriverà a San Giorgio del Sannio per fare risultato con giocatori di grosso spessore come Alessandro Petrone (2.1) e Fabrizio Ornago (2.2), mentre più abbordabili, almeno secondo la classifica, sono Francesco Maria Gregori (2.8), Mauro Capocchi (3.2) e Filippo Danova (3.3).