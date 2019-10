DP Noleggi SG Volley, giovedì l'esordio in Coppa Primo test ufficiale per la squadra sangiorgese, sabato subito derby con l'Accademia

Grande attesa per l’esordio stagionale delle ragazze della DP Noleggi SG Volley, che giovedì alle ore 21.00 affronteranno le atlete della ASD Primavera Avella per il primo derby della stagione.

Una squadra profondamente rinnovata quella delle “diavole rosse” che vorrà sin da subito dimostrare di avere le carte in regola per ben figurare in questa stagione che si preannuncia essere molto impegnativa. Questo il commento del Capitano della DP Noleggi SG Volley Susanna Cagnetta alla vigilia della prima partita della stagione: «C’è tanta curiosità di vederci in azione. Siamo reduci da un intenso periodo di preparazione atletica e la condizione fisica non sarà certamente delle migliori, ma questo discorso vale per tutte le squadre logicamente. C’è ancora tanto su cui lavorare perché la nostra è una squadra abbastanza rinnovata e quindi abbiamo bisogno di tempo per trovare gli equilibri giusti. Coach Raffaella Pericolo e Antonio Palermo stanno facendo un grande lavoro è tra noi si respira un’aria di ottimismo. Siamo convinte di avere i mezzi per poter far bene. Per quanto riguarda gli impegni di Coppa, sono sicuramente delle gare da affrontare con la giusta attenzione, ma restano appuntamenti che arrivano in un momento particolare delle stagione, dove, come già detto, le gambe sono pesanti ed in cui la squadra è in fase sperimentale. Sarà per i nostri coach l’occasione per migliorare l'intesa tra noi atlete e collaudare le varie soluzioni per trovare la quadratura migliore».

Appuntamento quindi a giovedì sera alle ore 21.00 presso il Palazzetto dello Sport di Avella contro la ASD Primavera Avella. Il primo appuntamento casalingo invece è per sabato 5 ottobre alle ore 19.00 contro l’Accademia Volley Benevento.