DP Noleggi SG Volley, Camerlengo:"Sconfitta non è un dramma" Il presidente parla dopo la sconfitta in Coppa Campania contro l'Accademia

Si sperava in un pronto riscatto in casa DP Noleggi SG Volley che, al Palasport di San Giorgio del Sannio, ha dovuto cedere il passo all’’Accademia Volley in una partita dove comunque si sono viste note di ripresa rispetto alle precedenti gare.

L’inizio del match ha fatto vedere certamente una buona DP Noleggi, una squadra aggressiva e attenta che a tratti ha mostrato ottime trame di gioco, ma la superiorità mostrata dal team di Vittorio Ruscello, sia come condizione fisica che come equilibrio di squadra, oltre che tecnica per alcuni elementi, alla fine ha fatto la differenza.

Il risultato finale è il giusto premio per la squadra che più ha meritato. Per la DP Noleggi SG Volley invece il post derby lascia la certezza che c’è ancora tanto da fare e su cui lavorare. L’inizio del campionato, previsto per il prossimo 19 ottobre, non è lontanissimo e bisogna riuscire a trovare l’equilibrio migliore per affrontare al meglio questo campionato che si preannuncia essere molto competitivo.

«Non è assolutamente un dramma perdere queste tipo di partite - ha dichiarato a fine gara il Presidente Mauro Camerlengo. Considero la Coppa, come sempre detto, gare dove provare e testare la condizione della squadra. Abbiamo tanto su cui lavorare perché il nostro è un team nuovo e trovare gli equilibri giusti non è semplice. Il nostro staff tecnico sta lavorando duramente così come le ragazze in palestra, e sicuramente cresceranno e sapranno recitare un ruolo da protagoniste in questo campionato. Sono comunque molto soddisfatto della crescita di alcune nostre giovani atlete che si stanno ritagliando spazi importanti in questa prima fase della stagione. Intanto in settimana avremo una riunione, già programmata da tempo, con il nostro staff tecnico per fare il punto della situazione. Valuteremo tutto a 360 gradi e se dovessero esserci la necessità di intervenire sul mercato siamo pronti, ma siamo assolutamente sereni».