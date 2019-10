Tennis, Antonio Pepe trionfa all'Open di Melfi Finale tutta sannita tra i due atleti del CT San Giorgio del Sannio

Al XIV Torneo Open “Città di Melfi” finale tutta sannita con gli atleti del CT San Giorgio del Sannio Antonio e Daniele Pepe. Ad imporsi è stato il primo con il punteggio di 7/5 6/4 al termine di un match bellissimo che ha entusiasmato i numerosi appassionati presenti. Colpi spettacolari e tanta lotta, i due sanniti non si sono risparmiati. Si conoscono benissimo e alla fine del match a fare la differenza sono stati due break.

Per Antonio Pepe (2.3) si tratta del secondo torneo vinto nel corso di una stagione vissuta a grandi livelli con risultati di spessore come la vittoria su Chepelev (2.1) in serie B, le finali giocate a Termoli (3.000€), Sturno (1.500€), Cervinara (1.500€), Salerno (1.500€) e Campobasso (3.000€), battendo il quotato Ghedin (2.2), Fioravante (2.2) e Cozzolino (2.3).