Basket Sant'Agnese, esordio vincente Coach Mirra:"Cominciamo con il piede giusto"

Parte nel migliore dei modi l’avventura nel campionato di Promozione Campania per l’Edil Appia Basket Sant’Agnese che tra le mura amiche del Palazzetto dello Sport di Via Olmo Lungo batte la CB Mondragone 69 a 66 dopo 40’ di dura lotta. Partita equilibrata per tutta la sua durata con la matricola sannita che ha tenuto testa ai più quotati ospiti con tenacia e caparbietà. Decisiva la buona difesa del pitturato da parte degli uomini di coach Mirra che hanno “annullato” per gran parte del match i lunghi avversari. Le palle recuperate che hanno permesso canestri facili in contropiede e l’esemplare aggiramento della “zona 2-3” dei casertani sono stati gli ingredienti che hanno portato alla vittoria.

Due punti che permettono quindi di affrontare con tranquillità il turno di riposo e di preparare il prossimo incontro in programma domenica 27 ottobre (ore 18) sul parquet della Polisportiva Matese. “Incominciamo con il piede giusto – analizza coach Mirra – e raccogliamo due punti fondamentali per il nostro cammino. Siamo stati bravi a mettere in pratica ciò che abbiamo provato in allenamento durante la settimana. Sapevamo della pericolosità dei loro lunghi e spesso siamo riusciti ad impedire loro la ricezione sotto canestro chiudendo bene l’area. Abbiamo attaccato bene la zona e segnato tanti punti in contropiede anche grazie ad un’intensità che è stata costante per tutti i 40 minuti. Voglio fare infatti i complimenti a tutti i ragazzi ma soprattutto a chi è subentrato dalla panchina perché è riuscito a non far rimpiangere i titolari. Ora ci toccheranno due settimane di allenamenti nei quali dovremo lavorare a testa bassa con l’obiettivo di confermare quanto fatto vedere all’esordio”.

IL TABELLINO

EDIL APPIA BASKET SANT’AGNESE – CB MONDRAGONE 69-66

(14-16; 21-18; 13-16; 21-16)



Edil Appia Basket Sant’Agnese: Cavuoto 4, Marallo 6, Cubelli 8, Accettola 23, Musto 8, Marino 18, Del Sordo

2, Bosco, Parziale, Arcari, Salerno, Di Iorio. Coach: Davide Mirra