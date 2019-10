DP Noleggi SG Volley, esordio vincente in serie C Sangiorgesi sempre avanti nei parziali, soddisfazione per una prova positiva

La DP Noleggi SG Volley bagna con una vittoria l’esordio nel campionato regionale di serie C portando a casa l’intera posta in palio al termine di una partita sempre condotta avanti per tutti e tre i set.

Una gara che ha evidenziato netti miglioramenti per le diavole rosse sannite che sono entrate in campo determinate con la convinzione di chi sa che deve e può vincere, affondando gli artigli nella preda quando questa ha mostrato cenni di cedimento. I parziali (25-17, 25-20, 25-13) sono la chiara testimonianza della superiorità delle atlete sannite, che a tratti hanno fatto vedere delle ottime trame di gioco.

Soddisfatta ma allo stesso tempo cauta Maria Luisa De Napoli, centrale biancorossa, al termine della partita. Questo il commento della brava atleta sangiorgese: «Per noi era una partita importante. Dopo la non brillantissima Coppa Campania volevamo i tre punti per portare entusiasmo nell’ambiente e ci siamo riusciti nonostante qualche atleta non al meglio delle condizione. Questo gruppo sta crescendo giorno dopo giorno e sono convinta che abbiamo ancora grossi margini di miglioramento, ma siamo sulla buona strada. Credo molto nelle potenzialità di questa squadra, sono certa che ci toglieremo tante soddisfazioni e sapremo regalare ai nostri coach e a tutta la società ciò che merita anche per ripagarli di tutto quello che fanno per noi. Ora godiamo questi primi tre punti ma già da martedì si dovrà pensare al prossimo impegno contro la temibile squadra della Volley Word di Napoli”.

Appuntamento quindi a sabato prossimo per le biancorosse per una trasferta dove bisognerà tentare di conquistare tre punti per dare continuità di risultati e dimostrare di poter lottare per le zone nobili della classifica.