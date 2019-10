Edil Appia Sant'Agnese, under 18 subito in vetta I sangiorgesi hanno superato con un nettissimo 81 a 21 la Polisportiva Virtus 04

Comincia con una vittoria il campionato del Basket Sant’Agnese Under 18 che batte con un perentorio 81 a 21 la Polisportiva Virtus 04 e vola in testa alla classifica anche grazie alla migliore differenza canestri rispetto alle altre compagini uscite vittoriose dalla prima giornata. Esito della contesa mai in discussione con i padroni di casa che già dalla palla a due hanno impresso un ritmo altissimo al match anche grazie ad una difesa asfissiante. Il 41 a 4 alla fine del primo quarto indirizzava i due punti sulla via del Sannio e faceva capire la differenza tecnica tra le compagini. Dopo il riposo lungo, infatti, pochi sono stati gli spunti tecnici offerti con l’Edil Appia capace di controllare agilmente l’ampio vantaggio e chiudere sul +60.

“Complimenti ai ragazzi – afferma coach Mirra - che in settimana hanno lavorato duro. E’ ancora troppo presto per poter dire dove potremo arrivare ma dobbiamo essere soddisfatti, a prescindere dal punteggio. Siamo stati bravi a giocare con la mentalità e l’intensità giusta ma al tempo stesso dobbiamo ancora migliorare su alcune piccole situazioni che però fanno la differenza. Abbiamo il dovere di alzare il nostro livello e ogni partita ci deve servire a crescere, a prescindere dall’avversario. So di avere a disposizione un roster di valore e tutti ci hanno dato belle risposte. Siamo tranquilli e sappiamo che dobbiamo far crescere i nostri ragazzi. Noi tutti, io in primis, vogliamo ricordarci sempre la nostra identità: una società che nasce per lavorare con i giovani. Non vogliamo mai perdere questa fortissima identità.

Arriva ora una settimana di allenamenti per i giovani sanniti in attesa del prossimo appuntamento in programma per lunedì 28 ottobre quando la truppa di coach Mirra farà visita alla Basket Koinè.

IL TABELLINO

EDIL APPIA BASKET SANT’AGNESE U18–POLISPORTIVA VIRTUS 04 U18 81-21 (41-9;18-8; 17-4; 5-0)

Edil Appia Basket Sant’Agnese: Del Sordo 21, Arcari 10, Cefalo, Musto 19, Melillo 19, Romolo 6, De Simone 4, De Figlio, Troisi, Barletta 2, Borrelli. Coach: Davide Mirra