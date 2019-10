Seconda vittoria consecutiva per la DP Noleggi SG Volley Netto successo delle sannite. Nuzzolo:" La tranquillità ci ha permesso di giocare bene"

Si conclude nel migliore dei modi la trasferta in terra partenopea per la DP Noleggi SG Volley che nella seconda giornata di campionato espugna la palestra Neghelli di fuorigrotta con un perentorio 0-3. Una gara mai in discussione, che ha visto le diavole rosse imporre sin da subito il proprio ritmo alle padroni di casa con un ottimo approccio alla gara, nonostante le assenze e i vari malanni di stagione che in settimana hanno condizionato e non poco gli allenamenti.

Perspicace la decisione dei coach Pericolo-Palermo di mandare in campo tutte le atlete a disposizione, dando la possibilità a chi gioca meno di poter prendere confidenza con il campo e poter dimostrare di recitare un ruolo importante in questo difficile campionato dove ci sarà bisogno dell’apporto di tutte.

«Avevamo bisogno di dare continuità di risultati e così è stato – ha dichiarato Pia Nuzzolo, la giovane palleggiatrice della DP Noleggi al termine del match. La tranquillità ci ha permesso di giocare bene nonostante sia stata una settimana dove molte ragazze hanno patito i sintomi del virus influenzale. Oggi avevamo diverse assenze e ragazze non al meglio delle condizioni ma ognuna ha stretto i denti e ha dato il suo contributo alla causa. Ci interessava mostrare che stiamo crescendo come squadra e credo che la partita di oggi ci abbia fornito ottime indicazioni in merito. Il risultato degli allenamenti è palese, stiamo migliorando davvero tanto sia individualmente che come squadra, grazie all’impegno e agli stimoli quotidiani dei nostri allenatori. Siamo molto più affiatate tra di noi e stiamo imparando a conoscerci sia come atlete che come carattere. La prossima sarà una settimana molto importante. Sabato ci attende una gara da vincere a tutti i costi contro un’ottima squadra che lo scorso anno ha disputato i play off per la promozione in B2. Siamo concentrate, rispettiamo tutti ma non abbiamo paura di nessuno. In palestra si respira un aria positiva, c’è tanta voglia di voler giocare e vincere».

Appuntamento al prossimo match dunque, previsto per sabato prossimo, due novembre, al Palazzetto dello Sport di San Giorgio del Sannio alle ore 19.00 e dove si prevede il pubblico delle grandi occasioni.