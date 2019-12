Pallamano Benevento, week end importante per i giallorossi La prima squadra ospita Teramo, la femminile sfida la corazzata Conversano

Ultima gara del 2019 per la formazione maschile, che coincide anche con la prima giornata del girone di ritorno. A Benevento, nel pomeriggio di sabato, arriverà il forte Teramo guidato da coach Marcello Fonti. Match da non sottovalutare per Chiumiento e compagni, i teramani attualmente sono secondi in classifica con ben 11 punti e possono contare su un bel mix di giocatori: dagli esperti Andrea e Pierluigi Di Marcello, fino ai giovani De Angelis, Di Giuseppe e Novelli.

In casa giallorossa c’e’ voglia di riscattare la sconfitta subita nella gara di andata, e la vittoria ottenuta nel turno scorso contro l’Alcamo, ha sicuramente dato maggiore consapevolezza di forza ai ragazzi di coach Boglic. Torna in campo anche la formazione femminile, per Simaldone e compagne è prevista la difficile trasferta a Conversano.

Le pugliesi non hanno bisogno di presentazioni, la compagine guidata da Elena Barani è un’autentica corazzata e viaggia spedita all’inseguimento della capolista Erice.Nel weekend scenderanno in campo anche le formazioni giovanili; i piccoli dell’Under 15 affronteranno l’Handball Benevento, mentre per l’Under19 ci sarà la sfida con L’Atellana, entrambe le gare saranno tra le mura amiche.

Next Match:

Campionato Nazionale Maschile Serie A2- girone C

Asd Pallamano Benevento Vs Teramo

07/12/2019

h. 18:30

PalaValentino Ferrara - Benevento

Campionato Nazionale Femminile Serie A2- girone D

Conversano Vs Asd Pallamano Benevento

08/12/2019

h. 11:30

Palazzetto dello sport – Conversano

Campionato Under 15 - Girone A - Campania

Asd Pallamano Benevento Vs Handball BN

08/12/2019

h. 16:30

PalaValentino Ferrara - Benevento

Campionato Under 19 - Area 7 Campania- Lazio

Asd Pallamano Benevento Vs Atellana

08/12/2019

h. 19:00

PalaValentino Ferrara – Benevento