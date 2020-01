Energa San Salvatore, soddisfatto il DS Avitabile La squadra telesina è seconda in classifica in serie B2

Settimana importante quella che si trova a vivere l’Energa Olimpia Volley San Salvatore Telesino dopo la pausa natiliza. In realtà, le atlete telesine non hanno mai realmente staccato la spina ed hanno continuato ad allenarsi con regolarità. La formazione guidata da coach Francesco Eliseo ha chiuso un 2019 da urlo e vuole cominciare il 2020 nel miglior modo possibile. Lo scorso anno, prima la promozione ed il debutto assoluto in Serie B2 poi - nella parte inziale del campionato – la conferma di matricola terribile ed infine la consacrazione a vera e prorpia realtà in crescita. Le sannite con determinazione, prestazioni convincenti e una sola sconfitta all’attivo si sono guadagnate non solo la seconda posizione in classifica (alle spalle della Link Campus Stabia che dista 2 lunghezze) ma anche il “rispetto” di piazze importanti e che lottavano fin dalla prima giornata per il salto di categoria e l’affetto del pubblico.

Sabato 11 gennaio alle ore 18.30, proprio a San Salvatore, le pantere affronteranno tra le mura amiche la Link Campus Stabia prima forza del girone per un big match di altissima classifca. L’Olimpia ha già diostrato di non soffrire di vertigni, di lottare su ogni pallone, di saper sconvolgere i pronostici e in un Palazzetto che si preannuncia caldissimo e stracolmo vuole cercare l’impresa. Una gara che sarà sicuramente carica di agonismo e tatticismi, tra due squadre che fino ad oggi hanno espresso la migliore pallavolo.

Per la formazione telesine sarà un’esame di laurea da dover superare con il massimo del punteggio per dare una spallata senza precedenti alla classifica, rimescolare le carte e sognare anche l’accesso alla final four di Coppa Italia. L’Energa Olimpia da 45 anni riversa sforzi ed impegno nello sport, nella cura di un settore giovanile che regala sempre ampie soddisfazioni e soprattutto nel tramandare valori importanti alle nuove generazioni. Tutto questo lavoro prevede non solo un dispendio di energie ma anche una grande programmazione. A dirigere, come in una orchestra, la grande macchina dell’Energa è il direttore sportivo, Ernesto Avitabile.

Direttore, un 2019 ricco di soddisfazioni.

“Sì, è stato un anno straordinario quello che ci siamo lasciati alle spalle. Un 2019 strepitoso iniziato con la promozione in serie B2 e conclusosi con una classifica del campionato nazionale di tutto rispetto. Un secondo posto che non avremmo mai potuto sperare e pensare prima. Oggi possiamo dire che siamo una delle maggiori espressioni femminili della regione, la stella polare del nostro Comitato Territoriale. Di tutto ciò noi siamo orgogliosi e fieri”.

Risultati importati ma che vanno condivisi.

“Certamente. Vanno condivisi con tutti coloro che ogni giorno lavorano per il bene dell’Olimpia e in primis con la famiglia Campanile ed il nostro presidente. Probabilmente il nostro valore aggiunto è quello di essere una grande famiglia. Qui ognuno ha il suo compito e alla base di ogni rapporto c’è tantissimo rispetto”.



Avevate allestito una roster di valore che viene allenato da uno staff tecnico di primo livello. Tanto inaspettato questo secondo posto non è.

“Verissimo. Abbiamo dalla nostra uno staff tecnico di assoluta eccellenza per la categoria e lo stesso possiamo dirlo per lo staff medico. Credo che poche squadre possono vantare i nostri professionisti. A ciò va aggiunto un roster che di indubbio valore che sta rendendo al massimo. Il nostro obiettivo era quello di fare prima di tutto bella figura, acquisire maggiore esperienza durante l’arco del torneo e provare a centrare i play off. Oggi invece, ci ritroviamo a giocarci la prima posizione in classifica e questo non ci sorprende ma ci spinge a lavorare con ancora più meticolosità su ogni aspetto. Sabato affronteremo una partita dura e lo faremo senza assilli ma non senza la giusta concentrazione e volontà di fare bene. Le ragazze, che ringrazio per l’abnegazione e lo spirito con il quale hanno sposato il nostro progetto, sanno come scendere in campo e allo stesso tempo sappiamo che non mollerano di un centimetro”.



Tanti dirigenti, tanti volti giovani. L’Olimpia è una realtà trasversale ed anche il settore giovanile naviga a vele spiegate.

“Sì, con noi ci sono tanti ragazzi che mettono il cuore e tanta passione. Stiamo cercando di coinvlgere il più possibile persone e realtà mettendo in piedi anche attraverso lo sport la

promozione di un territorio, il nostro, bellissimo e ricco di non solo di bellezze ma di realtà aziendali importanti. Stiamo provando a coniugare, e speriamo di riuscirci, l’amore per San Salvatore e l’amore per la pallavolo. Per quanto riguarda il settore giovanile non ho molto da aggiugere. Siamo in corsa per molti obiettivi simili a quelli che insegue la nostra prima sqadra a partire dalla 1 Divisione. Ci auguriamo di poter festeggiare insieme e di poter continuare a sognare anche in questo 2020”.



Siamo ormai in tempi di mercato. Dobbiamo aspettarci delle mosse a sorpresa?

“Non nascondo che stiamo monitorando il mercato e siamo alla ricerca di una pedina. Non abbiamo però fretta e sicuramente ogni discorso sarà rimandato a dopo la sfida di sabato. Parliamo con l’allenatore e lo staff tutti i gironi e sappiamo cosa fare”.