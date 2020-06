Caudium Basket Club, possibile una squadra Seniores La riunione societaria ha dato entusiasmo in vista della prossima stagione

La cancellazione della scorsa stagione ha creato grandi incertezze nel mondo dello sport a tutti i livelli, dai professionisti fino agli amatori. Ma c’è chi non molla, mette da parte le difficoltà della crisi economica e prova a rilanciare affidandosi soprattutto alla passione. E’ il caso del Caudium Basket Club.

Nella giornata di ieri, “dopo circa 4 mesi –come si legge sulla pagina Facebook della società- la dirigenza Caudium con tutti i suoi allenatori si è riunita per programmare la prossima stagione. Tra gli argomenti trattati, la possibilità di tornare a fare un campionato senior con tutti ragazzi locali. Questo permetterebbe a chi non può più giocare con le giovanili per sopraggiunti limiti di età, di continuare a giocare lo sport più bello del mondo. Lavoreremo anche in questa direzione e come sempre nell'interesse dei nostri ragazzi. La sfida è partita. Go Caudium”.