Tennis, il TC 2002 nel girone 6 della serie B femminile La ragazze del DT Antonio Leone esordiranno in casa domenica 5 luglio

Finalmente si torna in campo. Il tennis italiano, dopo i Campionati tricolori di Todi, ritrova anche i tornei a squadre che di solito si svolgono in primavera. L’emergenza sanitaria globale ha fatto slittare di un paio di mesi uno dei momenti più attesi dai Circoli italiani.

In serie B femminile il TC 2002 Cloud Finance di Benevento è stato sorteggiato nel girone 6 con le formazioni pugliesi del Salento Tennis Club Academy Arnesano e l’APEM Copertino di Lecce, e l'S.G. Angiulli di Bari. Le ragazze del Direttore Tecnico Antonio Leone debutteranno domenica 5 luglio sui campi veloci tra le mura amiche del Circolo di via Gaetano Salvemini con i match che sono programmati a partire dalle 10.00.

A far visita alle sannite sarà il Salento Tennis Academy. Nella seconda giornata, in programma il 12 luglio, le beneventane saranno ospiti dell’Apem Copertino prima di chiudere il girone il 19 luglio in casa contro l’SG Angiulli.