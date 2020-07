Miwa Benevento, in cabina di regia arriva Murolo Gran colpo del DG Annecchiarico, l'ex Napoli Basket alla corte di coach Marzullo

Entra nel vivo la sessione di mercato della Miwa Energia Cestistica Benevento. La giornata di ieri, infatti, ha regalato un grande colpo a Coach Marzullo ed alla tifoseria dei cinghiali sanniti.

All’ombra della Dormiente arriva il playmaker Andrea Murolo, classe ’96 e 175cm, ex Basket 1963 Francavilla dove nella scorsa stagione di Serie C Gold pugliese ha terminato come best scorer di squadra e dodicesimo marcatore del campionato con 293 punti all’attivo.

Nato e cresciuto nella Polisportiva Agropoli, nel 2016 fa il salto nel basket nazionale approdando in Serie B alla Napoli Basket e proseguendo poi nella stessa categoria con Battipagliese, Isernia, ancora Battipagliese e poi Cecina.

L’anno scorso l’approdo a Francavilla Fontana dove ha disputato una grande stagione alla corte di Coach Antonio Alba. Per la Miwa Energia è un grande colpo quello di Murolo. La società, infatti, non ha mai nascosto di voler affidare il ruolo di play ad un giocatore di spessore e che nonostante l’età potesse garantire esperienza. Dopo quello di Iannicelli, dunque, un nuovo leader è pronto ad infiammare il pubblico della Miwa.