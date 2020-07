Benevento 5, non confermato Di Costanzo La società del DG Collarile va a caccia di un nuovo tecnico per la prossima stagione

Il Benevento 5 rendo noto di non aver prolungato l’accordo con mister Lello Di Costanzo che nella prossima stagione non sarà più l’allenatore della compagine giallorossa. La società, chiuso il rapporto con il tecnico napoletano, è già alla ricerca di un nuovo allenatore che sarà reso noto a breve. “Auguriamo a mister Di Costanzo – dice Antonio Collarile, dg del Benevento 5 – le migliori fortune per le sue prossime esperienze in panchina".

"A lui vai il nostro ringraziamento per l’ottimo lavoro svolto da quando ha preso in mano le redini della squadra portandola ad ottenere importanti risultati ma la pandemia, purtroppo, ha interrotto questo percorso che si stava rivelando proficuo. Siamo già all’opera per individuare il prossimo allenatore che avrà il compito, continuando il solco già tracciato, di valorizzare il nostro florido settore giovanile e permetterci di crescere ancora dal punto di vista sportivo”.