Miwa Benevento, arriva il pivot Ordine Confermati Parrillo ed Esposito, sanniti scatenati sul mercato

Ancora news dal mercato della Miwa Energia Cestistica Benevento. Questa volta, ad entusiasmare il seguito, ci sono ben tre novità tra nuovi arrivi e conferme. Si registra in entrata un colpo importantissimo. Ingaggiato dal Sunshine Basket Vieste il pivot Giuseppe Ordine, atleta di 203cm nato nel 1996. Nella passata stagione, il vesuviano ha messo a segno 257 punti con una media di 12,8 a partita e con il suo team era al quinto posto nel campionato pugliese prima dell’interruzione.

L’operazione è conferma di una sinergica collaborazione continua con l’agente FIP Andrea Capasso, da tempo ormai accanto alla Miwa, che ha sempre ben interpretato finora i piani dei cinghiali sanniti.

Un acquisto di spessore che rivela i grandi piani della società del Presidente Zullo, ormai uscita allo scoperto e decisa nel voler ottenere quanto più possibile dalla prossima stagione. Con altrettanta soddisfazione sono state accolte le conferme di due ragazzi forti e dediti al sacrificio di squadra.

Si tratta dell’ala forte Marcello Parrilo (’94) e del play/guardia Michele Esposito (’99), l’anno scorso protagonisti della vittoria del campionato e spesso abili a ritagliarsi un ruolo principale in un team pieno di cestisti di qualità. Nelle prossime ore si avranno certamente novità in merito ad un mercato in entrata che porterà a Benevento, alla corte di Coach Marzullo, almeno altri due giocatori di grande spessore.