Tennis, A2 maschile: TC 2002 Cloud Finance ko in Sicilia Il Filari Tennis si è imposto per 4 a 2 nel match d’esordio contro i sanniti

Avvio con sconfitta in terra siciliana per il TC 2002 Cloud Finance 2002 nel campionato di serie A2 maschile. La compagine sannita, che ha sfidato i padroni di casa del Filari Tennis per 4 a 2.

Ko nei singolari Gabriele Noce, superato per 6-2-2-6 10-5 da Luca Potenza; Francesco Vilardo, battuto con un doppio 6-4 da Charles Jule Okala; e Mario Organista surclassato dal Marco Maiorana per 6-1 6-0. L’unico successo nei singolari è arrivato grazie a Francesco Liucci che ha inflitto un doppio 6-4 ad Alberto Caratozzolo. Nei doppi la collaudata coppia Liucci Noce si è imposta senza problemi per 6-2 6-0 contro Caratozzolo e Maiorana, mentre Organista e Vilardo sono stati superati con un doppio 6-2 da Petrone e Okala. Dopo l’esordio esterno, i ragazzi del DT Antonio Leone sono attesi dalla sfida casalinga contro l’AMP di Pavia.