Tennis, B femminile: il TC 2002 strappa un punto all'esordio La formazione targata Cloud Finance ferma sul 2 a 2 il Salento Tennis Academy

Esordio positivo nella serie B femminile per il TC 2002 Cloud Finance Benevento. La squadra del DT Antonio Leone è riuscita a strappare in extremis un prezioso punto chiudendo sul 2 a 2 la sfida contro il Salento Tennis Academy.

Dopo un avvio in salita con i ko di Sara Milanese superata con un doppio 6-1 da Francoise Helene Scholsen, e quello di Federica Papa battuta per 6-2 6-0 da Benedetta Davato, a risollevare il morale delle sannite ci ha pensato Carolina Troiano che si è imposta nettamente per 6-2 6-0 contro Francesca Sances. Il doppio composto da Sara Milanese e Federica Papa, dopo aver perso il primo set per 6-1 contro la coppia composta da Francesca Sances e Francoise Helene Scholsen, è riuscito a trascinare la sfida al terzo imponendosi per 6-4 nella seconda partita. Nel super tie-break finale, dopo una lunga ed emozionante battaglia punto a punto, la coppia del circolo sannita l’ha spuntata per 11-9.

Un punto importante nella corsa alla salvezza che adesso passerà per il secondo impegno previsto il 12 luglio, quando le beneventane saranno ospiti dell’Apem Copertino prima di chiudere il girone il 19 luglio in casa contro l’SG Angiulli.