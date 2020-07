Tennis, serie B: CT San Giorgio ko a Siracusa Di Mauro fa la differenza, esordio con sconfitta per i sanniti che hanno lottato come leoni

Pronostico rispettato nella sfida d’esordio nel torneo di serie B maschile tra TC Siracusa e CT San Giorgio del Sannio. I siciliani si sono imposti per 4 a 2 trascinati dall’ex numero 60 al mondo Alessio Di Mauro, mancino che ha calcato i campi più importanti del mondo.

Il siciliano ha superato in due set (6-2 6-3) il miglior giocatore sannita Daniele Pepe. Sconfitta anche per Antonio Pepe che si è trovato al cospetto di Azorin Vidal, numero 584 della classifica ATP, che dopo un primo set vinto nel rush finale per 7-5 ha dilagato nel secondo imponendosi per 6-0. Lottatissima invece la sfida tra Roberto Pepe e Bongiovanni. Il sannita dopo aver perso la prima partita per 6-2, è riuscito a riordinare le idee e ad imporre il proprio gioco nella seconda frazione vinta con un netto 6-1. Il match si è deciso al super tie-break con il portacolori del TC Siracusa che ha avuto la meglio per 10 a 8. Bravissimo invece Vito Dell’Elba che ha superato 6-1 6-2 Lumera regalando l’unico punto in singolare ai suoi. Nei doppi lo stesso Dell’Elba in coppia con Roberto Pepe ha battuto il duo Bongiovanni-Lumera 6-2 1-6 10-6. Mentre la quotata coppia formata da Antonio e Daniele Pepe si è arresa all’esperto Di Mauro e ad Azorin Vidal ritirandosi sull’1 a 0 nel secondo set dopo aver perso il primo per 6-3. Adesso gli uomini del presidente Michele Pepe attendono nel secondo turno, in programma domenica 12 luglio, la visita del CT Rocco Polimeno sulla terra rossa del Circolo Tennis di San Giorgio del Sannio.