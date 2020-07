Benevento 5, arrivano Piperno e Ferrante Due rinforzi per i giallorossi del neo tecnico Breglia

Inizia a prendere forma il Benevento5 di mister Breglia con il sodalizio giallorosso che si è assicurato le prestazioni del laterale Antonio Piperno e del centrale difensivo Luigi Ferrante. Entrambi sono reduci dalla straordinaria esperienza vissuta al Domitia in serie B proprio sotto la guida del neo allenatore del Benevento5 che ha chiesto alla società di portarli nel Sannio per ricomporre un binomio che ha fatto le fortune del sodalizio casertano.

“Siamo davvero felici di aver chiuso queste trattative – sottolinea Antonio Collarile, dg dei sanniti – e con il loro arrivo abbiamo voluto accontentare una esplicita richiesta di mister Breglia che conosce molto bene Ferrante e Piperno avendoli allenati nel recente passato. Mi preme ringraziare il presidente Lauritano del Domitia per aver creato tutti i presupposti per il buon esito di questa doppia trattativa con i due calcettisti che hanno

già potuto firmare l’accordo che li vincolerà al Benevento5. Nonostante la loro giovane età, si tratta di due atleti di grande esperienza e che si sono messi in luce in un torneo difficile come la serie B. Entrambi corrispondono perfettamente al target che stavamo cercando, vale a dire elementi giovani e in grado di adattarsi al meglio al tipo di gioco che attua il mister fatto di un ritmo sempre alto. Come ho già avuto modo di dire, inevitabilmente la rosa sarà ringiovanita perché è nostra intenzione aprire un nuovo ciclo e per farlo c’è bisogno di gente che possa dare certezze per il presente e allo stesso tempo valida anche in prospettiva futura. Di comune accordo con l’allenatore, poi, la società sta vagliando una serie di nomi ma punteremo solo su chi ha davvero voglia di venire nel Sannio a mettersi in discussione senza pregare nessuno”.