Nuoto, Pirozzi a Livigno con la Pellegrini La sannita è con il gruppo che si allena con Matteo Giunta a Verona

C’è tanta attesa per le prime gare della stagione che si stanno avvicinano. Tra un mese il grande carrozzone del nuoto italiano sarà di scena al Foro Italico di Roma per l’edizione 2020 del Trofeo Internazionale Sette Colli. Edizione speciale che sarà valida anche come Campionati Italiani Assoluti dopo che la competizione in programma in primavera a Riccione era stata rinviata. Ci sarà anche Stefania Pirozzi che continua il suo rapporto di collaborazione con lo staff di Federica Pellegrini guidato da Matteo Giunta con cui la portacolori delle Fiamme Oro e del Circolo canottieri Napoli si trova benissimo.

Tutto il gruppo che si allena al centro federale di Verona, in questi giorno è salito a Livigno per svolgere un ritiro in altura. Allenamenti importanti prima di tornare a gareggiare. La Pirozzi, che a Trieste è costretta ad allenarsi da sola, sta traendo grossi vantaggi dagli allenamenti con il gruppo veronese. Le visite della campionessa sannita saranno frequenti e questo è un aspetto molto positivo in vista della prossima stagione, quando da marzo partirà l’assalto al tempo limite per strappare il pass Olimpico. Impresa non impossibile ma nemmeno tanto facile, per questo non andrà lasciato nulla al caso e i collegiali con il gruppo veronese potrebbero essere la carta vincente.