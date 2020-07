Tennis, il TC 2002 Benevento ospita l'AMP Pavia Si gioca domenica 12 luglio a partire dalle 10:00 al Circolo di via Salvemini

Dopo la sconfitta all’esordio in terra siciliana contro il Filari Tennis, il TC 2002 Benevento torna in campo nel campionato di serie A2 maschile. Appuntamento domenica 12 luglio alle 10:00 tra le mura amiche del Circolo di via Gaetano Salvemini. A far visita alla compagine guidata dal Direttore Tecnico Antonio Leone, sarà l’AMP di Pavia. La squadra sannita va a caccia di punti per garantirsi la permanenza nella categoria che è l’obiettivo principale di questa strana stagione. I lombardi sono reduci da un pareggio per 3 a 3 tra le mura amiche contro il TC Prato al termine di un confronto bello ed equilibrato.

Ricordiamo che la formula in questa stagione prevede che la prima classifica di ogni girone, più la migliore seconda, giocheranno per la promozione, mentre l’ultima classificata e la peggiore terza lotteranno per non retrocedere. Per le altre c’è la certezza di mantenere la categoria. Dopo l’emergenza sanitaria è stata cambiata anche la formula delle partita con i singolari al meglio dei 3 set con il tie-break a 10 punti in sostituzione dell’eventuale terzo set.

Il doppio si giocherà al meglio dei 3 set con il tie-break a 10 punti in sostituzione dell’eventuale terzo set e senza vantaggi sul 40 pari.