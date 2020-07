Tennis, B femminile: TC 2002 a Copertino Sannite impegnate in trasferta dopo il pareggio interno con il Salento Tennis Academy

L’esordio casalingo ha regalato un punto al Tennis Club 2002 Benevento nel campionato femminile di serie B. La sfida terminata 2 a 2 contro il Salento Tennis Academy ha dato morale alla squadra sannita che domenica sfiderà in trasferta il Circolo Tennis Apem Copertino a partire dalle 10:00. Match importante anche alla luce del pareggio nel derby pugliese tra le future avversarie e il circolo Barese della Società Ginnastica Angiulli. Il girone è molto equilibrato e ogni confronto potrebbe essere decisivo per le sorti future della squadra. Quella di Copertino sarà l’unica trasferta del girone per le sannite che chiuderanno il 19 luglio in casa contro l’SG Angiulli.