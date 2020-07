Tennis, A2 maschile: TC 2002 ko contro l'AMP Pavia Per i sanniti seconda sconfitta di fila, decisivi i tre passi falsi in singolare

Sconfitta interna nella seconda giornata del girone 5 del campionato a squadre maschile di serie A2 per il TC 2002 Benevento. Sui campi del circolo di via Salvemini l’AMP Pavia si è imposto per 4 a 2 vincendo tre singolari e un doppio.

Riccardo Bonadio ha superato in 1h 18 minuti per 6-3 6-0 Gabriele Noce, mentre ancora più rapido è stato Tommaso Cerchi a battere 6-3 6-1 Mario Organista. Molto più combattuta la sfida tra Jan Sataral e Francesco Vilardo con il primo che dopo aver vinto il set d’apertura per 6-2 e aver ceduto il secondo 6-4, si è imposto in un equilibrato super tie-break finale per 10-8. Solita grande prova di solidità di fRancesco Liucci che in appena sessanta minuti si è sbarazzato per 6-2 6-0 di Alberto Comasco. Nei doppi la coppia composta da Bonadio e Satral ha regolato con un doppio 6-3 il duo Liucci Noce. Nell’altra sfida netta vittoria di Vilardo e Saccone su Dallera e Cerchi con un doppio 6-1. Si tratta del secondo ko per il TC 2002 Benevento che non è riuscito a sfruttare il fattore campo e nell’ultimo turno del girone sarà impegnato contro il Tennis Club Prato.