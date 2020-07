Tennis, B femminile: TC 2002 ko in terra pugliese Il CT Copertino si è aggiudicato il match col punteggio di 3-1 vincendo due singolari e un doppio

Il CT Apem Copertino si è aggiudicato la sfida del gruppo 6 del campionato a squadre di serie B femminile contro il TC 2002 Benevento. Sfida in salita per le sannite che sono state battute nei due match d’apertura. Ko in meno di sessanta minuti per Sara Milanese contro Nuria Brancaccio che ha chiuso il primo set senza concedere nemmeno un game (6-0) prima di imporsi nel secondo per 6-4.

Match veloce anche quello tra Linda Cagnazzo e Federica Papa, travolta dall’avversario con un netto 6-0 6-2. Bravissima Carolina Troiano che ha portato alla compagine sannita l’unico punto di giornata aggiudicandosi il match contro Martina Zecca per 7-6 6-3. Le speranze della compagine campana di portare a casa almeno un punto sono svanite nel doppio finale quando la coppia Brancaccio Cagnazzo ha superato per 6-3 6-0 il duo Troiano Milanese. Dopo questo ko la squadra del Direttore Tecnico Antonio Leone sarà impegnata nell’ultima partita del girone il 19 luglio in casa contro l’SG Angiulli.