Miwa Benevento, ecco il colpo Orefice Alla corte di coach Marzullo arriva un cestista di esperienza

Passano i giorni ed è sempre più chiaro che la Miwa Energia ha, come al solito, intenzioni importanti e piani ben definiti. In previsione della nuova stagione che vedrà alla guida del team Coach Alessandro Marzullo, è ufficiale il passaggio con i cinghiali sanniti della guardia Stefano Orefice.

Classe ’91, 170cm e ultime due stagioni disputate in Serie C Gold. Nel 2018 ha vestito la maglia di Maddaloni mentre nell’ultima stagione ha

difeso Il Globo Isernia con 195 punti totali fino allo stop, ben 17,7 di media a partita.

Legatissimo alla Virtus Pozzuoli, con cui ha disputato ben 6 campionati di fila e dove è considerato un beniamino dal pubblico di casa, Orefice

ha deciso di vivere la prossima stagione da protagonista a Benevento affascinato dal progetto della famiglia Zullo. Con questo innesto il roster di Coach Marzullo è quasi al completo. Mancano da definire pochissime situazioni tra le quali sostituire Esposito, dato per confermato ma poi fuori dal progetto per suoi motivi personali legati al lavoro. Il giovane di Solofra era entusiasta di continuare con la Miwa Energia Cestistica Benevento ma sopravvenuti impegni extra-sportivi lo hanno indotto a dire arrivederci al team dove nella passata stagione ha fornito ottime prestazioni. Ancora poca attesa e i tifosi della Miwa conosceranno il roster con cui i cinghiali affronteranno il prossimo campionato.