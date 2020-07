Pallamano, azzurrini in raduno a Chieti dal 17 al 24 luglio Per l'under 18 è il primo ritiro dopo l'emergenza covid-19, ci sono due sanniti

Dopo le Nazionali Seniores e Under 20, toccherà alla rappresentativa under 18 tornare in raduno. Dopo la lunga e forza pausa per via dell’emergenza sanitaria legata al covid-19, gli azzurrini si raduneranno al Pala Santa Filomena di Chieti dal 17 al 24 luglio prossimi.

Il ritiro sarà seguito dal Direttore Tecnico azzurro, Riccardo Trillini, coadiuvato dallo staff che comprende: Boris Popovic, Giuseppe Tedesco e Luigi Malavasi. Saranno 32 gli atleti da visionare sul campo e da preparare in vista dell’appuntamento internazionale in calendario dal 14 al 24 gennaio 2021: gli M18 EHF EURO di Celje (Slovenia), dove l’Italia lotterà per mantenere la prima divisione conquistata nel Championship di Tbilisi dell’estate 2018. Il sorteggio del 5 marzo scorso ha voluto Bortoli e compagni opposti a Islanda, Serbia e Slovenia nel Gruppo A.

L’elenco dei convocati contiene anche due atleti della Pallamano Beneveneto, si tratta di Pierluigi Formato e di Davide Galliano, entrambi protagonisti con la maglia giallorosse nelle ultime stagioni in serie A2.

Ecco l'elenco completo:

PORTIERI: Riccardo Meletti (PO – 2002), Germano Albanini (PO – 2003), Nicolò Riva (PO – 2002), Sebastiano Coppola (PO – 2002)

ALI: Gabriele Sortino (AS – 2003), Gabriele Iachemet (AS –2003), Tommaso De Angelis (AS –2005), Andrea Delogu (AD – 2002), Nathan Gai (AD – 2002), Pierluigi Formato (AD – 2002), Daniele De Luca (AD – 2002)

TERZINI & CENTRALI: Giacomo Hrovatin (CE – 2002), Alex Coppola (CE – 2003), Joachim Gelo (CE – 2002), Simone La Bruna (CE – 2002), Nicola Fadanelli (CE/AS – 2002), Davide Galliano (TS/CE – 2002), Luigi Arena (TS/D – 2003), Christian Manojlovic (TS – 2005), Tommaso Medicina (TS/D – 2004), Samuele Serafini (TD – 2003), Aaron Durnwalder (TD – 2002), Federico De Ruvo (TS – 2004), Ibrahima Sidibe (TD – 2002), Thomas Bortoli (TD – 2002), Marco Zanon (TD – 2004)

PIVOT: Tommaso Romei (PI –2003), Gabriele Sontacchi (PI – 2003), Enrico Aldini (PI – 2002), Cristian Guggino (PI –2003), Gianluca Grassi (PI – 2004), David Mikulicic (PI –2004)

STAFF TECNICO: Riccardo Trillini (Direttore Tecnico), Boris Popovic (tecnico), Giuseppe Tedesco (tecnico), Luigi Malavasi (portieri)

STAFF MEDICO: Giorgio Princi, Riccardo Di Niccolo, Nicola Antonini, Francesca Giuffrida

La composizione dei gironi degli M18 EHF EURO in Slovenia:

Gruppo A: Islanda, Serbia, Slovenia, Italia

Gruppo B: Svezia, Spagna, Ungheria, Israele

Gruppo C: Danimarca, Germania, Norvegia, Russia

Gruppo D: Croazia, Francia, Portogallo, Austria