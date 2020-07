Tennis, B maschile: il CT San Giorgio ospita Ragusa Per i sangiorgesi match complicato contro la forte squadra siciliana

Nel campionato a squadre di serie B maschile, ultima giornata del girone eliminatorio con il Circolo Tennis San Giorgio del Sannio protagonista. Gli uomini del presidente Daniele Pepe saranno impegnati, domenica a partire dalle 15:00, sui campi in terra rossa del circolo sannita contro il fortissimo CT Ragusa attualmente in testa alla classifica del girone con 4 punti in compagnia del TC Siracusa per un derby a distanza tutto siciliano. Per il CT San Giorgio del Sannio è difficile sperare di agguantare il primato sia per la difficoltà dell’avversario che per il turno favorevole che il TC Siracusa che ospiterà il Rocco Polimeni di Reggio Calabria. Quel che conta, però, in un campionato con una formula così snella e veloce, è ottenere la salvezza.