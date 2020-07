Tennis, B maschile: il CT San Giorgio del Sannio ferma Ragusa Pareggio interno per i sanniti che hanno chiuso il campionato con una meritata salvezza

Contro il fortissimo CT Ragusa il CT San Giorgio del Sannio è riuscito nell’impresa di strappare un prezioso punto per festeggiare una meritatissima salvezza. Tra le mura amiche del circolo di casa il protagonista di giornata è stato Vito Dell"Elba, che ha superato 10/7 al supertiebreak Chessari (2.4), al termine di un match equilibrato e combattuto su ogni palla.

Da segnalare anche l’esordio stagionale per il sedicenne Simone Giannattasio (2.8) che si è arreso al più quotato Licitra (2.4) per 6-2 6-0. Vittoria agevole, invece, per il solito Daniele Pepe (2.3) contro Munzone (2.4). Il tennista sangiorgese si è imposto con il netto punteggio di 61 62. Ko Antonio Pepe (2.3) contro il fortissimo ungherese Nagy(2.2) che ha portato a casa il punto imponendosi 6-0 6-3.

Nel doppio si è esaltata la coppia composta da Dell'Elba e Roberto Pepe che hanno superato 10/7 al supertiebreak il duo Chessari- Tumino. Battuti invece Antonio e Daniele Pepe che nulla hanno potuto al cospetto di Licitra e Nagy (6-3 6-2). Si è chiusa con un bel pareggio interno l’avventura nel torneo a squadre 2020 del Circolo del presidente Michele Pepe.