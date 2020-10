Caudium Basket Club, tutti negativi gli altri tamponi Sospiro di sollievo in casa caudina, da lunedì riprenderanno tutte le attività

Grande sospiro di sollievo in casa Caudium Basket Club. Dopo la positività al covid-19 di un ragazzo delle giovanili, la società aveva sospeso tutte le attività e sottoposto a tampone chi era stato a contatto con lui. I tamponi hanno dato tutti esito negativo e le attività potranno riprendere già da lunedì. Di seguito il comunicato della società: “La Caudium Basket Club, è felice di annunciare che tutti i propri tesserati, sottoposti al tampone naso faringeo, sono risultati negativi al Covid 19. Siamo orgogliosi di come abbiamo agito anche in questo caso, pensando solo ed esclusivamente alla salute di tutti i nostri tesserati. Siamo riusciti ad anticipare anche, la sanificazione di tutta la tendostruttura e quindi, da Lunedi 12 ottobre, le lezioni riprenderanno Come sempre nel rispetto del protocollo sulle norme Covid. Ringraziamo tutte le Istituzioni per la collaborazione e la disponibilità offerta, in modo particolare l'Azienda Sanitaria Locale”.