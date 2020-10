Pallamano, A2: Benevento in trasferta a Palermo Giallorossi a caccia del colpaccio lontano dalle mura amiche

La prima trasferta siciliana della stagione ha un gusto particolare per la Pallamano Benevento. I giallorossi sono attesi a Palermo nella tana del Cus, squadra che è stata già affrontata in passato sia in A2 sia nella massima serie. Il match andrà in scena questo pomeriggio alle 16. Il Benevento proverà ad essere la prima squadra in questa stagione ad invertire un trend, quello che vede vittorioso chi giocano in casa, già molto in voga nello scorso campionato. Sovvertire il fattore campo, soprattutto in Sicilia, significherebbe una candidatura per le zone alte della classifica. Nel turno precedente è arrivata una vittoria convincente contro Il Giovinetto Petrosino, mentre Palermo ha perso a Noci dopo un ottimo primo tempo. Nella ripresa gli uomini di Aragona hanno perso le giuste distanza e hanno lasciato campo ai pugliesi che hanno portato a casa i due punti. Tornando al match di questo pomeriggio, Formato e compagni hanno la qualità tecnica per mettere in difficoltà i palermitani, adesso bisognerà solo capire se sono pronti dal punto di vista mentale.