Edil Appia Sant'Agnese, Manganiello: "2021 anno di ripartenza" Bilancio finale per la società sangiorgese con i ringraziamenti del presidente

Dopo 365 giorni, gran parte dei quali trascorsi tra lockdown più o meno severi, si avvia alla chiusura il 2020 dell’Edil Appia Basket Sant’Agnese. Un anno anomalo che ha costretto prima a chiudere anticipatamente la stagione 2019/20 e successivamente ha impedito che il 2020/21 prendesse il via. Allenamenti sospesi, partite mai giocate, una quotidianità stravolta da un virus che ha indotto i giovani atleti dell’Edil Appia a rivedere le proprie abitudini quotidiane e sportive. Tutto lo staff ha cercato di mantenere in stretto contatto i ragazzi delle diverse selezioni giovanili soprattutto attraverso l’uso della tecnologia. Lo schermo di un Pc o di uno smartphone non ha lo stesso sapore del parquet ma ha permesso di non perdere quello spirito di gruppo che da sempre ha caratterizzato il Basket Sant’Agnese.

Nell’anno del Covid-19 la società non ha avuto la possibilità di organizzare il tradizionale appuntamento di fine anno nel quale si era solito scambiarsi di persona gli auguri di Buone Feste. “È stata un’annata eccezionale – commenta la presidentessa Maria Pia Manganiello – nella quale ognuno di noi ha visto stravolta la propria vita. Come società abbiamo provato, dopo il primo lockdown, a riprendere l’attività ma lo sviluppo dei contagi, cresciuti in maniera esponenziale dopo l‘estate, ha compromesso tutti i nostri sforzi e abbiamo dovuto alzare bandiera bianca. A malincuore abbiamo rinunciato a ciò che più ci piace e cioè vedere dei ragazzi rincorrere una palla a spicchi. Arrivati a fine anno voglio perciò ringraziare tutte quelle persone che, nonostante le distanze, hanno continuato a dedicarsi al Basket Sant’Agnese. Con un palazzetto dello sport chiuso, il mio grazie va alla nostra grande famiglia composta da allenatori, tecnici e genitori. L’impegno profuso è stato davvero unico, la dedizione di tantissime persone è stata eccezionale. Un grazie in particolare va al nostro main sponsor Edil Appia che da ormai tre anni condivide il nostro percorso di crescita. Con il loro sacrificio contribuiscono in modo vitale all’esistenza di questa realtà sportiva in un periodo assai complicato soprattutto per l’economia del nostro paese. Ci auguriamo che il 2021 possa essere l’anno della ripartenza nel segno della normalità”.