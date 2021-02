DP Noleggi SG Volley, sabato il tanto atteso esordio Il torneo di serie C inizia con una nuova formula e dopo una lunghissima attesa

Tutto pronto in casa DP Noleggi SG Volley per l’inizio del campionato di serie C, che prenderà il via sabato prossimo 20 Febbraio alle ore 18.00 e che vedrà impegnate le diavole rosse sangiorgesi nella delicata trasferta di Napoli contro Volley World.

"Il lungo stop e le interruzioni forzate hanno inciso non poco sul lavoro di preparazione della squadra – ha dichiarato il Presidente Mauro Camerlengo. Una situazione anomala, ma nonostante tutto, abbiamo tentato di sfruttare al meglio questo periodo di inattività per allenarci. Lo staff e le atlete hanno fatto un buon lavoro e credo che ci siano i presupposti per toglierci qualche soddisfazione. Una rosa che rispetto allo scorso anno si è arricchita di ben cinque elementi, che sapranno certamente dare il loro valido contributo. Ci manca logicamente la certezza e la controprova del confronto con gli avversari, visto che non abbiamo potuto disputare amichevoli, ma di sicuro si è visto qualcosa di positivo negli allenamenti. Questi mesi non sono stati facili, soprattutto a livello mentale".

"E’ difficile tenere alta la concentrazione non giocando, ma credo fortemente negli sforzi fatti e nell’impegno profuso dallo staff tecnico e delle ragazze. Abbiamo un buon gruppo che può solo crescere. Sono certo onoreremo la nostra San Giorgio del Sannio, come stiamo facendo da ben 24 anni portando il nome della nostra città in tutta Italia. Ma ora la parola, finalmente, spetta al campo. In bocca al lupo a noi e a tutti gli appassionati di questo magnifico sport". Appuntamento quindi a sabato prossimo per la prima di campionato, per un inizio dal grande valore non solo sportivo.