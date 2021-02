DP Noleggi SG Volley, esordio vincente a Fuorigrotta Primi tre punti per la squadra sangiorgese che è partita con il piede giusto

Parte con il piede giusto l’avventura delle diavole rosse nella prima giornata del campionato di serie C femminile 2020-21, che espugnano la palestra Neghelli di Fuorigrotta con un perentorio 0-3. Una vittoria netta del team sangiorgese che, nonostante la lunga pausa forzata, causa Covid, si è reso protagonista di una buona.

«C’era tanta tensione prima della gara – ha dichiarato Eleonora Carbone, libero della DP Noleggi-. Avevamo una voglia pazzesca di giocare dopo la lunga pausa ma allo stesso tempo l’emozione e la tensione erano forti. Alla fine siamo abbastanza soddisfatte della gara, anche se ci sono state delle pause ed alcuni errori che bisognerà evitare di ripetere in futuro. La partita si è incanalata sin da subito nel verso giusto dandoci tranquillità, e proprio questa sicurezza ci ha permesso di giocare abbastanza bene. Non avendo avuto la possibilità di poter disputare nessuna amichevole, avevamo voglia di capire e mostrare il livello di preparazione raggiunto. A tal proposito credo che la gara abbia fornito ottime indicazioni in merito. Stiamo lavorando tanto e bene, grazie all’impegno e alla professionalità dei nostri coach Raffaella Pericolo e Antonio Palermo, e i miglioramenti sia individuali che come squadra credo siano palesi. Siamo un buon gruppo, affiatato e stiamo imparando a conoscerci sempre meglio sia tecnicamente che come persone. Ora godiamoci questi primi tre punti e da martedì testa al prossimo impegno casalingo contro l’Elisa Volley di Pomigliano, un’ottima squadra che vorrà certamente ben figurare. Mi dispiace solo che non potrà essere presente il nostro pubblico ma potranno seguirci tramite la diretta facebook che la società metterà a disposizione proprio per loro. Faremo in modo di non deluderli e di regalargli una bella prestazione. In palestra si respira un aria positiva, c’è tanta voglia di voler giocare e soprattutto di vincere».

Appuntamento al prossimo match dunque, previsto per sabato 6 marzo, dopo la pausa del prossimo fine settimana, al Palazzetto dello Sport di San Giorgio del Sannio alle ore 18.00.