Energa San Salvatore, Eliseo: "Abbiamo pagato lo scotto della finale" Sannite ko contro Meledugno in gara uno della sfida play off che dà accesso alla B1

Gara uno della finale play off per accedere in serie B1 non ha sorriso all’Olimpia Energa San Salvatore. La squadra di coach Eliseo è stata battuta per 3 a 0 da Meledugno, che a questo punto è ad un passo dalla promozione. “Siamo scesi in campo avendo le idee ben chiare - ha dichiarato coach Francesco Eliseo a fine gara - sicuramente la differenza l’hanno fatta l’inesperienza e in alcuni momenti la scarsa consapevolezza nei propri mezzi. Purtroppo, abbiamo pagato lo scotto della finale. Eppure, se nel primo set loro erano state superiori, nel secondo avevamo cominciato a giocare e a metterci meglio in difesa riuscendo anche ad andare sopra sul punteggio. Proprio nel momento topico abbiamo poi pagato l’inesperienza commettendo alcuni errori di troppo. Un peccato. E’ pesato nell’economia della gara, perché è chiaro che perdere un set così ti mette in una situazione problematica a livello mentale e la testa in questo sport è tutto”.

“Ripeto, la differenza nei momenti chiave l’ha fatta la paura di sbagliare. Loro, invece, erano consapevoli che sarebbero riuscite a girare la palla in qualsiasi momento. Abbiamo sbagliato tutti, io per primo e in settimana proveremo ad aggiustare le cose soprattutto in muro-difesa. Impariamo da questa sconfitta - ha concluso - e proveremo a fare del nostro meglio nella gara di ritorno: non è ancora finita”.