Tennis, B1: il CT San Giorgio del Sannio espugna Livorno Netta vittoria per gli uomini del presidente Pepe che domenica ospiteranno Brindisi.

Dopo due sconfitte consecutive il CT San Giorgio del Sannio è tornato alla vittoria. Gli uomini del presidente Michele Pepe si sono imposti per 6-0 a Livorno. Vittoria nettissima per Roberto Pepe che ha imposto un doppio 6-0 ad Edoardo Cocchella, mentre Dell’Elba dopo aver vinto il primo 6-2, ha dovuto faticare di più nel secondo dove Pellegrini lo ha trascinato fino al tiebreak poi vinto dal sannita.

Vittoria senza affanni anche per Daniele Pepe che ha superato 6-2 6-0 Alessandro Toni, così come Simone Giannattasio ha regolato in poco più di 1 ora di gioco Edoardo Paoletti per 6-1 6-2.

Nei doppi il duo Dell’Elba-Giannattasio ha battuto 6-1 6-2 la coppia Cocchella-Paoletti. Più complicato il successo di Antonio Pepe e Francesco Barile su Apolloni e Pellegrini per 6-4 6-3.

Nel prossimo turno, in programma domenica 13 giugno, il CT San Giorgio targato Centro Dentale Sannio, ospiterà il CT Brindisi sui campi in terra rossa di Viale Spinelli.