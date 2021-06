Trofeo Città di Telesia, domenica la XIV edizione Alle 19:00 lo start per le donne, sei minuti dopo toccherà agli uomini.

Tutto pronto a Telese Terme (Bn) per la XIV edizione del Trofeo Città di Telesia, dal lavoro di allestimento di tutta la parte logistica e ricezione atleti da parte della S.S.D. Telesia Running Team, il completamento delle iscrizioni a cura dell’equipe del server TDS di stanza a Roma, sia per i Top Runner che del mondo di appassionati della corsa, che solitamente vengono definiti Master, ma che preferisco chiamare il popolo della corsa, o meglio ancora la spina dorsale e portante di questo tipo di avvenimenti. Mancano poche ore alla prima delle varie partenze, si inizia alle 19,00 di domenica 20 Giugno, quando lo starter della Fidal darà il via da viale Europa alla prima trance di atleti e come una sorta di gentilezza o cavalleria per prime partiranno le donne, poi esattamente sei minuti dopo alla 19,06 gli uomini Top, a seguire le altre partenze, con tutti gli atleti tutti suddivisi in vari blocchi loro assegnati nell’area di partenza in base a colori assegnati all’atto della iscrizione. Rispetto alle precedenti edizioni vi è stato un cambio di percorso ma sempre con il suo svolgimento dentro e attorno all’abitato di Telese Terme, eguale la partenza , ma cambia totalmente la zona arrivo, per una ragione che deriva dalla situazione creata dalla pandemia di Covid-19, ovvero cercare di evitare troppi assembramenti, quindi per questa edizione niente arrivo nel magnifico Viale Minieri e relativa piazza, ma arrivo all’interno delle Terme di Telese di fianco al Teatro del Cerro. Rispetto al precedente comunicato inerente la lista dei Top Runner purtroppo dobbiamo segnalare l’assenza di Sara Dossena e Fatna Maraoui a livello di atlete italiane, qualche novità anche in campo maschile ma di alcuni stranieri che nel precedente comunicato non avevo citato (neppure le donne straniere). Per il settore maschile sono confermate le presenze dei nostri azzurri: Stefano La Rosa, Daniele D’Onofrio, Giovanni Grano, Nekagenet Crippa, Italo Quazzola, Ahmed Ouhda, Domenico Ricatti, Pasquale Rutigliano e il campione italiano dei 10000 mt Iliass Aouani. Tra gli stranieri molto probabile possa esserci il favorito della gara con l’etiope Taye Girma (28’06” nei 10 km su strada), il burundiano Olivier Irabaruta (28’11”) e i keniani Diskson Simba Nyakundi (28’26”0 nei 10000 in pista), Simon Rugut Kipngetich e Hosea Kimeli Kisorio. Tre le donne confermate l’italo-ucraina Sofiya Yaremchuk già più volte protagonista a Telese, Federica Sugamiele e le gemelle Barbara e Francesca Vassallo. Ma le straniere e soprattutto con l’ultima new entry sono di livello mondiale, a guidare questa pattuglia ci sarà Sutume Asefa Kebede (Eth) fresca reduce da un roboante 31’09”56 sui 10000 mt al Meeting di Hengelo (Ned) e personale di 31’11” sui 10 km su strada nel 2015 (33’41” quest’anno ma in altura ad Addis Abeba), altra etiope da seguire Etagegne Woldu (32’53” nei 10 km su strada), poi la keniana Susan Chembai Aramisi fresca reduce da un 33’45” sempre nei 10 km su strada e 1.13.22 alla mezza Giulietta e Romea a Verona domenica scorsa. Non mancano anche altri atleti di cui molti locali o meglio campani che sicuramente potranno ben figurare e li trovate nella sottostante lista dei partenti Top Runner sia femminile che maschile.