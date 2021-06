Tennis: CT San Giorgio ai play off promozione battendo Reggio Emilia I sanniti sognano la storica promozione in serie A2.

Impresa compiuta. Il CT San Giorgio Centro Dentale Sannio vola ai play off promozione. Il pass è arrivato dopo la vittoria interna contro Reggio Emilia. Tra i grandi protagonisti di questo risultato Daniele Pepe, bravissimo a superare Marchegiani 7-5 al terzo set in una sfida molto equilibrata dove ha dovuto annullare un match point.

Maratona anche per Vito Dell’Elba contro Baldi che dopo aver vinto il primo, si è visto rimontare e battere dal bravo atleta sannita che l’ha spuntata al tie-break. A portare il terzo punto alla squadra è stato Dragos Madaras. Il numero 557 della classifica ATP ha avuto la meglio per 6-0 6-4 su Guerrieri. A chiudere i giochi è stato Roberto Pepe con un doppio 6-2 su Sansone. In doppio Madaras e Dell’Elba hanno portato il quinto punto alla squadra del presidente Michele Pepe, che dopo il ko di Giannattasio e Roberto Pepe contro i forti Baldi e Guerrieri ha potuto festeggiare con i suoi un altro grande risultato.