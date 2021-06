Equitazione, il giovane Votino continua a raccogliere risultati di prestigio Il sannita sta partecipando al concorso internazionale di salto ad ostacoli a Varese.

Il giovane cavaliere beneventano, Giovanni Votino, è stato convocato dalla Commissione di Selezione Federale. Una grande soddisfazione per il classe 2009, che in questi giorni Votino sta partecipando al concorso internazionale di salto ad ostacoli che si svolge a Gorla in provincia di Varese.

L’allievo del “Centro Ippico Il Paggio” di San Marino Valle Caudina, ha frequentato la prima classe dell’istituto beneventano “Federico Torre”. Il giovane cavaliere si allena con la beneventana Rossella Di Giulio, istruttore federale di I livello. Votuno gareggia con il suo cavallo Livius, dando battaglia nel campo ostacoli nella categorie di metri 1,15/1,20, in quanto la gara lombarda e valida come trials di selezione per il campionato europeo children, in programma a settembre.

Questi risultati aiutano tutto il movimento sannita a farsi conoscere ed avere le meritate soddisfazioni visto il grande lavoro e la costanza che c’è dietro alla crescita dei giovani talenti.