Nuoto: Pirozzi al Sette Colli, esordio nei 200 stile libero La sannita ha sempre fatto bene nella sua piscina preferita.

Il Sette Colli di Roma è da sempre l’appuntamento preferito di Stefania Pirozzi. E’ nell’affascinante e storica piscina del Foro Italico che la sannita ha costruito gran parte dei suoi successi disputando sempre ottime gare. Da ricordare la clamorosa qualificazione Olimpica strappata nel 2012 nei 400 misti, la vittoria del 2015 e tante altre occasioni in cui ha nuotato alla pari con le big mondiali come le fortissime ungheresi Zsuzsanna Jakabos e Katinka Hosszu. Oggi è un giorno importante perché nel pomeriggio, pochi minuti dopo le 19:00, la Pirozzi gareggerà nei 200 stile libero. La sannita è stata inserita nella batteria più importante, quella che vedrà sul blocchetto di partenza anche Federica Pellegrini e le altre azzurre Biagioli, Gailli, Caponi e Cesarano, mentre al fianco della divina nuoteranno la tedesca Kullmann e la belga Dumont. La Pirozzi sarà in sesta corsia e avrà come obiettivo quello di essere la migliore delle azzurre dopo la Pellegrini. Un risultato non impossibile ma tanta attenzione sarà puntata sul cronometro. Bisognerà scendere ancora una volta, come già fatto agli Europei, sotto i due minuti. La sannita deve mandare un altro segnale positivo al CT Butini in ottica staffetta 4x200 sl per strappare una convocazione per Tokyo. Se poi arriverà il minimo meglio ancora, ma non sarà per nulla facile.

I 200 stile libero non saranno l’unica gara che la Pirozzi nuoterà al Sette Colli 2021. Domenica pomeriggio sono in programma alle 18:55 i 200 farfalla. La portacolori del Circolo Canottieri Napoli e delle Fiamme Oro duellerà con l’infinita Katinka Hosszu, e con le agguerritissime compagne di Nazionale Bianchi, Cusinato, Pirovano e Polieri. Il tempo limite per volare a Tokyo è quello di 2:07.5. Crono molto ambizioso che non sarà facile realizzare. Ma quello che più conterà per la Pirozzi è provare a tornare a duellare con le rivali dopo che agli Assoluti di Riccione, proprio in questa specialità che ha dominato per anni, le cose non erano andate benissimo. Nelle gare del Foro Italico conterà tanto anche l’esperienza e da questo punto di vista la campionessa sannita non ha nulla da invidiare a nessuno.